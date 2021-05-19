Москва, , 08:47 — REGNUM Погоду в Москве 19 мая определит влияние холодного атмосферного фронта, сообщает центр «Фобос».

Синоптики рассказали, что после аномальной жары «в небе появятся мощные кучево-дождевые облака, постепенно переходящие в грозовое состояние, что немного освежит воздух».

В столице ожидает облачная с прояснениями погода, дождь, гроза, возможен град. Воздух прогреется до 27 градусов выше нуля, в Московской области — до 30 градусов на востоке региона.

Скорость ветра при порывах во время грозы может достигать 20 м/с.