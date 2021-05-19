Москва, , 08:50 — REGNUM По итогам апреля 2021 года на российском авторынке было продано 9412 новых грузовых автомобилей — на 105% больше, чем за тот же период 2020 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Рост продаж грузовиков в прошлом месяце в России был обеспечен в основном за счет увеличения продаж иностранной техники. Так, в апреле 2021 года дилерам удалось реализовать в России 3998 грузовиков-иномарок — на 139% больше, чем в апреле прошлого года.

Однако продажи грузовых машин российских марок также показали в апреле положительную динамику. За отчетный период было продано 5414 отечественных грузовиков — на 85% больше, чем год назад.

С начала 2021 года по апрель включительно в России было продано 28 097 грузовиков (+32%). При этом в январе был реализован 4891 грузовик, в феврале — 6093 грузовых авто, а в марте дилеры реализовали 7701 грузовик.

Напомним, в апреле 2021 года продажи на российском авторынке выросли почти в четыре раза, до 151 964 экземпляров.

Читайте также: В России увеличились продажи автомобилей сегмента премиум