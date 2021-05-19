Варшава, 19 мая 2021, 08:53 — REGNUM Украинских «заробитчан» могут начать прививать от COVID-19 прямо на польско-украинской границе. Об этом сообщило издание Wirtualna Polska.
Как сообщается, въезжающим гражданам Украины будут предлагать вакцинироваться препаратом компании Johnson&Johnson, который не требует повторной вакцинации, спустя время.
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Вакцинация начнётся, как только Польша получит указанный препарат.
Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили свыше 5 тыс. носителей коронавируса SARS-CoV-2. 227 человек скончались из-за последствий, вызванных COVID-19.
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