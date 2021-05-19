Екатеринбург, , 08:50 — REGNUM На Екатеринбургской кольцевой автодороге произошло ДТП, погиб человек, сообщили в городском отделе ГИБДД.

Вечером 18 мая 2021 года на четвёртом километре дороги столкнулись два грузовика. Водитель грузовика Fuso Mitsubishi ехал со стороны Тюменского тракта и не обеспечил постоянного контроля за дорогой, вследствие чего столкнулся с большегрузом МАЗ, стоявшим в пробке.

Самого водителя, допустившему аварию, доставили в больницу, а пассажир Fuso Mitsubishi скончался от полученных травм. Водитель МАЗа не пострадал.

Сотрудники ГИБДД и следователь специализированного отдела по расследованию ДТП главного следственного управления свердловского ГУ МВД выезжали на место происшествия. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале произошло ДТП с участием лося. Животное погибло, а водитель и пассажиры машины доставлены в больницу.

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