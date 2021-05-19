Владивосток, , 08:46 — REGNUM Большой морской танкер Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России «Борис Бутома», обеспечивающий деятельность отрядов боевых кораблей, возглавляемых Гвардейским ордена Нахимова ракетным крейсером «Варяг», завершил деловой визит в порт Камрань (Вьетнам). Об этом 19 мая сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

«В период стоянки в порту танкер пополнил запасы воды и топлива», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Владивостока для решения задач дальних походов в Азиатско-Тихоокеанском регионе вышли сразу два отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота. В их составе, наряду с «Варягом», действуют фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Совершенный» и «Громкий».

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