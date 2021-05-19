Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова состоятся 19 мая в Рейкьявике, где проходит министерская сессия Арктического совета. Об этом говорится в опубликованном Госдепом рабочем графике Блинкена, при этом точное время переговоров не указано.

«После полудня по местному времени госсекретарь Блинкен проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике (Исландия)», — отмечено в документе.

У главы американской дипломатии также запланированы переговоры со своими коллегами из Канады, Финляндии, Норвегии и Швеции, точное время этих встреч объявлено. Известно, что Блинкен встретится с Лавровым после рабочего ужина, который начнётся в 19:00 по местному времени (22:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров и Блинкен, как ожидается, обсудят двусторонние отношения России и США, проект трубопровода «Северный поток — 2», ближневосточное урегулирование.

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