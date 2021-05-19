Сеул, , 08:44 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил благодарность буддийскому сообществу за решение отменить ежегодный фестиваль бумажных фонариков в виде лотоса Ёндынхве в качестве меры борьбы с пандемией коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сообщение главы государства в социальных сетях.

В сообщение южнокорейский лидер отметил, что внесение в 2020 году фестиваля фонарей Ёндынхве в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО — большое и радостное событие и желание отпраздновать его является естественным. Он также добавил, что в текущем году буддийское сообщество приняло решение провести мероприятие в онлайн-режиме.

Мун Чжэ Ин поблагодарил буддийских лидеров за поддержку медицинских работников, владельцев малого бизнеса и самозанятых, переживающих тяжёлые времена из-за пандемии коронавируса.

Президент также подчеркнул, что буддийское сообщество «обеспечило им чувство покоя и умиротворения, организовав для них бесплатные программы проживания в храмах».