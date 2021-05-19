Богота, , 08:42 — REGNUM За последние 24 часа в Колумбии выявили свыше 13,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие сутки в стране выявили 13 137 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 3 144 547.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 482 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 82 291.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 947 661 человек вылечился от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 12 984 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.