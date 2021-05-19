Уфа, , 08:43 — REGNUM Обстоятельства наезда автомашины на двух подростков устанавливают в Башкирии. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

«Как установлено следствием, 15 мая 2021 года около 22:00 часов находящийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый, управляя автомобилем марки «ВАЗ-21 099», проезжая 13 км автодороги «Новомуслюмово — Карлыханово» Белокатайского района, совершил наезд на идущих по краю проезжей части двоих подростков 13 и 14 лет», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в итоге подростки получили различные травмы и были доставлены в больницу. Следователи считают, что после совершения дорожно-транспортного происшествия 30-летний фигурант уголовного дела скрылся с места ДТП, но его задержали местные жители в селе Ямаши и передали стражам порядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП получили серьезные травмы два ребенка. ДТП произошли в г. Октябрьский и в селе Илькашево Чишминского района.