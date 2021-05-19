Москва, , 08:40 — REGNUM Отрицательно к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) относятся почти 70% жителей России, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Практически семь из десяти респондентов (68%) оценивают ЕГЭ отрицательно и считают, что его надо отменить», — говорится в исследовании.

При этом 16% респондентов относятся к ЕГЭ исключительно положительно. В числе их аргументов — минимизация коррупции при поступлении в высшие учебные заведения, возможность объективного сравнения качества школьного образования в разных регионах и школах, пишет RT.

Опрос среди родителей одиннадцатиклассников также показал снижение числа сторонников ЕГЭ. Если в 2011 году к единому госэкзамену положительно относились 26% родителей выпускников, то сегодня — 15%.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. жителей России из всех округов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что полный отказ от Единого государственного экзамена в ближайшем будущем невозможен, хотя к 2030 году эта процедура, вероятно, значительно изменится.

В ближайшие годы, считает Музаев, появится возможность объективно оценивать не только знания, но и таланты детей. Обсуждается создание «цифровой копилки» со всеми достижениями каждого ребёнка. На основании этих результатов возможно в дальнейшем зачисление в вуз.

Читайте также: Вопрос об отмене обязательного характера ЕГЭ обсудят осенью 2021 года