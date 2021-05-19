Улан-Удэ, , 08:40 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ жители 58 многоквартирных домов остаются без горячей воды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, ранее в ходе гидравлических испытаний тепломагистралей в ряде микрорайонов было выявлено 136 повреждений.

«Устранено 63 повреждения. Общее количество многоквартирных домов, которые попадали под отключение 1045. По результатам испытаний было отключено 368. В настоящее время в работе остается 73 участка», — рассказал директор филиала компании «ТГК-14» Андрей Соболев.

По его словам, работы по подаче горячей воды будут завершены в субботу, 22 мая.