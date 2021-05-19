Джакарта, , 08:40 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что поставки вакцин от коронавируса в рамках схемы глобального сотрудничества Covax задерживаются, сообщает CNN Indonesia.

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На заседании группы взаимодействия Covax обсуждалась задержка поставок вакцины по программе Covax.

До сих пор по программе Covax должны поставить 1,7 млрд доз вакцины от коронавируса.

Ретно Марсуди заявила, что на сегодняшний день учреждением Covax было отправлено 67,3 млн доз вакцины в 124 страны. Из всех стран, которые должны получить вакцину к июню 2021 года, 85% получили свою первую партию.

Что касается финансирования, программа Covax уже собрала $6,6 млрд из $8,3 млрд, необходимых для обеспечения поставок вакцин от коронавируса.