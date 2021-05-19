Ермаковский район, Красноярский край, , 08:39 — REGNUM На территории Ермаковского района Красноярского края с 18 мая введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 мая в краевом ГУ МЧС.

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По данным ведомства, из-за подъёма воды в реке Оя в населённом пункте Ермаковское подтоплено 25 приусадебных участков, к девяти домам вода подошла на уровень фундамента. В жилых домах воды нет. В превентивных целях из жилых домов эвакуировали 64 человека, в том числе 16 детей. Они находятся у родственников. Подготовлен стационарный пункт временного размещения (ПВР) на базе физкультурно-спортивного центра «Саяны».

В населённом пункте Григорьева из-за подъёма воды в Кебеже подтоплено девять приусадебных участков, к одному дому вода подошла на уровень фундамента. ПВР подготовлен на базе местной школы. Эвакуация не проводилась.

В поселении Нижнеусинское из-за подъёма воды в реке Ус подтоплено 15 приусадебных участков. Подготовлен ПВР на базе культурного центра.

Подтопленные приусадебные участки есть и в Шушенском районе Красноярского края. В МЧС уточнили, что в населённом пункте Иджа из-за подъёма воды в реке Шушь подтоплено четыре приусадебных участка. Подготовлен ПВР на базе школы. Подтопленных жилых домов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 12 районах Приамурья из-за паводка образовалась сложная дорожная ситуация.

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