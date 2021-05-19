Кишинёв, , 08:39 — REGNUM В Молдавии в течение суток 18 мая выявили 121 случай заражения коронавирусом в ходе 4631 исследования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 254 075 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 245 263 человека, в том числе 232 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 1049 пациентов с COVID-19, из которых 134 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6043 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе девять — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 109 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 2293 тестов. Выздоровевшими врачи признали 174 человека.

Стоит отметить, что в Молдавии стараются увеличить темпы вакцинации населения. С 21 по 23 мая в Кишинёве пройдёт круглосуточных марафон вакцинации.

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