Барнаул, , 08:37 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 19 мая 2021 года от коронавируса привились 222 058 человек (+ 3160 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 45 911 человек получили первую прививку (на 1507 меньше, чем 18 мая) и 176 147 (+4667 за последние сутки) человек полностью привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в регион поступило уже 296 487 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

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