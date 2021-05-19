Вашингтон, , 08:37 — REGNUM На сегодняшний день во всем мире сделано свыше 1,5 млрд прививок от COVID-19. Об этом 19 мая сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По информации университета, основанной на данных федеральных и местных властей, а также СМИ и ряда открытых источников, в данный момент в мире в общей сложности сделано 1 507 616 196 прививок от нового заболевания.

При этом также отмечается, что на данный момент на планете Земля выявлен за все время пандемии 163 963 631 заразившийся коронавирусом при 3 399 793 скончавшихся от COVID-19.