Москва, , 08:35 — REGNUM Более трети российских граждан копят деньги, откладывая часть своей зарплаты. Таковы результаты исследования сервиса по поиску персонала «Работа.ру», сообщает 19 мая RT.

Откладывают часть доходов 35% опрошенных. При этом 18% респондентов указали, что откладывают до 10% от своего дохода, 11% придерживают от десяти до 30%, 4% — от 30% до 50%, а 2% — более половины зарплаты.

Респонденты рассказали и о том, на что собираются потратить деньги. На отпуск этим летом копят 11% опрошенных, на квартиру или автомобиль — по 8%, на смартфон или ноутбук — 7%, на бытовую технику — 6%.

Среди прочих вариантов есть накопления на лечение или дорогие процедуры, ремонт или строительство. При этом никаких крупных трат пока не планирует 61% опрошенных.

Опрос охватил более 5 тыс. пользователей сервиса из всех российских регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, недавнее исследование показало, что почти 90% российских сотрудников работают сверхурочно.

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