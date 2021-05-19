Благовещенск, , 08:34 — REGNUM В 12 районах Приамурья из-за паводка образовалась сложная дорожная ситуация, которая усугубилась выпадением обильных осадков. В семи районах объявлен режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в региональном правительстве.

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После сильных дождей в четырех населённых пунктах Приамурья подтопило 164 приусадебных участка, повреждено восемь участков дорог, в том числе внутрипоселенческих.

На реке Амур на участке Черняево-Сергеевка зарегистрирован выход воды на пойму. На Селемдже в районе села Норск наблюдается подъём уровня воды, но специалисты заверяют, что угрозы подтопления населённого пункта нет. А вот в районе села Богословка возможно подтопление дороги.

«На остальных реках области прохождение паводков прогнозируется без достижения отметок неблагоприятного явления и подтопления жилых домов», — уточнили в правительстве Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине вышла из берегов река Тымь, в результате чего была размыта дорога между сёлами Чир-Унвд и Адо-Тымово.