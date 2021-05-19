Нью-Йорк, США, , 08:33 — REGNUM Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, которая признает Приаралье «зоной экологических инноваций и технологий», сообщили в пресс-службе ООН.

Инициатива направлена на улучшение экологической, социальной, экономической и демографической ситуации в регионе. Автором идеи выступил Узбекистан, а соавторами — более 50 стран, в том числе Азербайджан, Казахстана, Россия и Туркмения.

Напомним, в сентября 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая в ООН, заявил, что высыхание Аральского моря привело к экологической катастрофе. Он предложил сообща решать эту проблему.

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