Ижевск, , 08:32 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 19 мая прививку от коронавируса сделали 105 585 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 80 030 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Более половины привитых — граждане в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

За минувшие сутки были вакцинированы 840 человек. 5242 жителя Удмуртии за прошедший день получили второй компонент препарата, полностью завершив вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 мая в республике провели 1 114 945 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2409 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3606 исследований.

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