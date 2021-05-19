Барнаул, , 08:31 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 19 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3127 человек, причём восемь из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 251 человек, +23 за последние сутки) и ОРВИ (29 732 человека, +41 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 154 (-6 за последние сутки), из них 59 подключены к аппаратам ИВЛ (-4 за последние сутки). С начала учебного года коронавирус выявлен у 2504 детей (+2 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (50 908 человек, +66 за последние сутки) новый вирус победили 45 874 человека (+66 за последние сутки).

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