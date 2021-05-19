Ижевск, , 08:30 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 19 мая провели 1 117 076 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 2131 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 2409 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 19 мая в республике выявили 46 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено также 46 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 620 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2709 человек.

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