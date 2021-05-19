Киев, , 08:32 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 5138 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 19 мая пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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За сутки в стране госпитализированы 2269 жителей Украины, 227 человек скончались из-за последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество заражений обнаружили в Харьковской области и в Киеве — 567 и 477 случаев соответственно.

За время пандемии в стране подтвердили 2 165 233 случая заражения, при этом зафиксировано 48 696 летальных исходов.

Сутками ранее на Украине выявили 4095 носителей коронавируса SARS-CoV-2, скончались 285 пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины отправила в отставку министра здравоохранения страны Максима Степанова.

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