Ульяновск, 19 мая 2021, 08:29 — REGNUM В Ульяновской области в отношении авиастроительного завода подан очередной иск о банкротстве. Заявление зарегистрировано на сайте Арбитражного суда Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
С иском в суд вышло нижегородское общество «Рост авиа», ответчиком является акционерное общество «Авиастар-СП» из Ульяновска. Заявитель просит суд признать ответчика банкротом, указав сумму исковых требований в размере 43 854 639 рублей 97 копеек.
Иск зарегистрирован в суде 17 мая. Заявление пока не принято в производство, детали иска неизвестны.
Отметим, что это не первый банкротный иск, поданный в отношении «Авиастара-СП». В декабре 2020 года компания из Москвы вышла в суд с требованием в размере почти 879,4 тыс. рублей, прося суд признать ответчика банкротом.
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