Ульяновск, 19 мая, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области в отношении авиастроительного завода подан очередной иск о банкротстве. Заявление зарегистрировано на сайте Арбитражного суда Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области

С иском в суд вышло нижегородское общество «Рост авиа», ответчиком является акционерное общество «Авиастар-СП» из Ульяновска. Заявитель просит суд признать ответчика банкротом, указав сумму исковых требований в размере 43 854 639 рублей 97 копеек.

Иск зарегистрирован в суде 17 мая. Заявление пока не принято в производство, детали иска неизвестны.

Отметим, что это не первый банкротный иск, поданный в отношении «Авиастара-СП». В декабре 2020 года компания из Москвы вышла в суд с требованием в размере почти 879,4 тыс. рублей, прося суд признать ответчика банкротом.