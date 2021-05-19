Горно-Алтайск, , 08:29 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 16 910, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Лидером по суточному приросту стал Майминский район, где выявлено сразу шесть носителей. Также диагноз подтвердился у пяти жителей Чемальского района и у одного жителя города Горно-Алтайска.

Выздоровели от COVID-19 за сутки два пациента, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 16 572 человека. Зарегистрировано также 275 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.