Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Операция израильской армии против палестинских радикалов из сектора Газа может быть закончена в течение нескольких дней. Об этом 19 мая сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник, осведомлённый о ходе переговоров между США и Израилем.

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По информации источника, американский президент Джо Байден во время своего разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, состоявшимся 17 мая, призвал израильскую сторону к прекращению ударов по территории сектора Газа.

Также указывается, что 17 и 18 мая с такими же просьбами к коллегам из Израиля обращались высокопоставленные представители администрации США, отмечавшие, что в условиях эскалации данного конфликта время играет на палестинскую сторону и потому в интересах Израиля «как можно скорее свернуть операции».

При этом источник добавил, что «представители израильской стороны указывали на то, что есть вероятность прекращения их военной кампании в течение нескольких дней».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединенным Штатам удалось уговорить власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа.