Будапешт, , 08:29 — REGNUM Российский пловец Климент Колесников выиграл золото чемпионата Европы на дистанции 50 метров на спине, побив мировой рекорд. Он преодолел дистанцию за 23,80 секунды.

Колесников второй раз за два дня побил свой мировой рекорд. Днём ранее он установил рекорд в полуфинале — 23,93 секунды.

В финальном заплыве второе место занял румынский пловец Роберт-Андрей Глинта, показавший результат 24,42 секунды. Замкнул тройку испанский спортсмен Уго Гонсалес де Оливейра (24,47).

Колесников стал пятикратным чемпионом Европы. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Венгрии и завершится 23 мая.

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