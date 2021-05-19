Уфа, , 08:31 — REGNUM Два ребенка получили серьезные травмы в результате ДТП в Башкирии. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что одна дорожно-транспортная авария произошла днем 18 мая в г. Октябрьский. Автомобиль Citroen C4 под управлением 42-летней женщины следовал по ул. Островского. В какой-то момент автомашина наехала на восьмилетнюю девочку, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте. Ребенок получил травмы и срочно был доставлен в медицинское учреждение.

Отмечается, что второе ДТП произошло вечером того же дня в селе Илькашево Чишминского района. Там неустановленный водитель наехал на 14-летнего подростка. Ребенок получил переломы и был доставлен в медучреждение.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий водитель и автомобиль Renault Sandero, на котором был совершен наезд, установлены», — сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства данных происшествий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате опрокидывания автомобиля на трассе пострадали два человека.