Ижевск, , 08:28 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 19 мая выявили 46 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено также 46 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 620 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — пятеро детей в возрасте до 14 лет и

За последние сутки выписаны по выздоровлении 43 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 30 479 человек. 432 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне, как и за минувшие сутки, в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2709 человек. Из этого числа 2257 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 398 человек — в состоянии средней степени тяжести, 54 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации в республике до 18 мая прививку от коронавируса сделали 104 745 человек. Второй компонент препарата получили 74 788 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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