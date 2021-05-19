Москва, , 08:27 — REGNUM Власти Москвы впервые организуют для самозанятых граждан бесплатные образовательные мероприятия «Я — самозанятый», сообщается на портале градоначальника.

Образовательные мероприятия начнутся 19 мая продляться в офлайн‑ и онлайн-формате до конца 2021 года. Запись на занятия производится на сайте центра занятости «Моя работа».

Самозанятым расскажут как открыть своё дело, о востребованных профессиях. Они узнают, как продвигать услуги и рассмотрят основные тренды удаленной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 19 мая, в Москве зарегистрированы более 600 тысяч самозанятых горожан.

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