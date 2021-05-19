Москва, , 08:28 — REGNUM По итогам апреля 2021 года российские автолюбители купили 946 новых пикапов, что на 80% больше, чем год назад. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

В прошлом месяце основной объём продаж в стране обеспечили пикапы иностранных компаний — 678 экземпляров. Это на 81% больше, чем год назад, когда в России было куплено 375 таких машин. Российских же пикапов за аналогичный период было продано 268 единиц — на 79% больше, чем год назад, когда было реализовано всего 150 пикапов.

По итогам же января — апреля продажи пикапов в РФ снизились на 9,6%, до 2841 единицы.

Чаще всего в России автолюбители покупали модели: Toyota Hilux (321 ед.), УАЗ «Пикап» (268 ед.), Mitsubishi L200 (163 ед.), Great Wall Wingle (78 ед.) и JAC T6 (40 ед.).

Напомним, в марте текущего года российские автолюбители купили на вторичном рынке 3385 пикапов. Это на 10% больше, чем в марте прошлого года.

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