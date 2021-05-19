Москва, , 08:27 — REGNUM Россия допустила серьезный просчёт в двусторонних отношениях с Украиной в 90-е годы, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»).

«Наша политика 90-х годов связана с Украиной ­ — наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось», — сказал Затулин в эфире радио «Говорит Москва», отвечая на вопрос, почему Москва не включила Украину в список недружественных стран.

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Депутат считает, что Украина с 1991 года стремится уйти от любой ответственности, потому что их используют: «Америка против России, Россия против Америки». «Украина — не состоявшееся государство, и предъявить такому государству претензии — себя не уважать», подчеркнул парламентарий. Однако, добавил он, «борьба за Украину не закончена, и за украинцев тоже».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России утвердили список недружественных Москве стран. В него вошли всего две страны — Соединенные Штаты и Чехия.

Согласно документу, дипломатическая миссия Чехии в РФ не сможет нанимать на работу более 19 российских граждан. В отношении США условия ещё более жёсткие. Им полностью запрещён приём на работу в дипмиссию граждан РФ.

Как отметил ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, список недружественных России стран может расширяться. Список недружественных стран — это отражение реальной ситуации, без элементов риторики, подчеркнул дипломат.

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