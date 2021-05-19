Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Соединённые Штаты не оставляют попыток остановить строительство «Северного потока — 2». На этот раз Вашингтон планирует ввести санкции в отношении четырёх судов, участвующих в строительстве газопровода. Также под ограничительные меры попадают четыре связанных с ними компании. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

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По словам собеседников издания, призыв внести в санкционный список четыре компании и четыре судна, которые поддерживают строительство трубопровода, будет содержаться в докладе Госдепартамента США. Его ведомство планируется представить Конгрессу в среду, 19 мая.

По мнению Госдепа, такой шаг задержит завершение строительства «Северного потока — 2». Конкретные организации не уточняются.

При этом отмечается, что администрация президента Джо Байдена решила не вводить санкции против оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Первым эту информацию сообщил портал Axios. Собеседники Politico подтвердили эти данные.

«Администрация Байдена ясно дала понять, что газопровод «Северный поток — 2» является российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности, а также безопасности Украины и восточных союзников и партнёров по НАТО», — сказал пресс-секретарь Госдепа США.

Он добавил, что Вашингтон продолжит изучать организации и компании, причастные к строительству, и напомнил о риске попасть под санкции в случае участия в строительстве «Северного потока — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил, что Соединённые Штаты сохранят приверженность политике препятствования строительству газопровода «Северный поток — 2».

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