Челябинск, , 08:24 — REGNUM В Челябинской области пресекли ввоз из Казахстана контрафактной посуды на 8,2 млн рублей. Об этом сообщает Челябинское таможенное управление.

Всего удалось задержать 670 единиц контрафактных товаров. Среди них столовые принадлежности и посуда с незаконно размещёнными эмблемами товарного знака «Zepter». Эти товары предназначались для продажи в Уральском регионе.

Товар был изъят в Троицком районе. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного использования чужого товарного знака. Виновным грозит до двух лет колонии.