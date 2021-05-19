Джакарта, , 08:23 — REGNUM Совет послов арабских стран в Индонезии высоко оценил последовательность государства в защите Палестины, сообщает Sindonews.

В Индонезии состоялось внеочередное заседание совета послов арабских стран для обсуждения палестинского вопроса. Заседание проходило под председательством посла Алжира в Индонезии.

На встрече стороны напомнили о решении заседания совета Лиги арабских государств на уровне министров. Лига арабских государств воздала должное героическому палестинскому народу за его стойкость в защите своих прав.

«Совет послов арабских стран в Индонезии выражает свою признательность за последовательную позицию и важную роль, которую Индонезия играет в поддержке прав палестинского народа на всех региональных и международных форумах», — говорится в заявлении совета посла арабских стран в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Индонезии арестовала трех иностранных граждан в разгар акции в поддержку Палестины, состоявшейся перед посольством США в Джакарте.

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