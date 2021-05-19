Сеул, , 08:23 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у одного представителя сухопутных войск, одного представителя военно-воздушных сил и сотрудника Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 894. Из них 825 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 654 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 133 471.

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