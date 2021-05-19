Пензенский район, Пензенская область, , 08:29 — REGNUM В Пензенской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту обнаружения тела новорожденного, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Жуткая находка была обнаружена 16 мая на берегу водоема в селе Старая Каменка Пензенского района. Тело новорожденной девочки находилось в пакете недалеко от улицы Спиртозаводской. Каких-либо телесных повреждений на теле ребенка не выявлено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следствие устанавливает мать ребенка и обстоятельства смерти новорожденной. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иволгинском районе Бурятии следователи устанавливают обстоятельства смерти новорождённого ребёнка. Тело мальчика было найдено прохожими на берегу реки Селенга в селе Сотниково под Улан-Удэ 9 мая.

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