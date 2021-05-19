Братск, Иркутская область, , 08:21 — REGNUM В Братский городской суд Иркутской области направлено уголовное дело в отношении четырех сотрудниц лечебно-профилактического медицинского учреждения города. Как сообщает 19 мая сайт прокуратуры региона, они обвиняются в краже у пациентов более 2,5 млн. рублей.

По версии следствия, речь идёт о событиях, произошедших в ноябре 2017 года: тогда заведующая и две медицинские сестры лечебного отделения, оформив от имени незрячего пациента доверенность, почти три года сняли с банковского счета потерпевшего денежные средства. Общая сумма похищенного составила 2,2 млн. рублей.

В 2019 году эти же медицинские работники убедили второго пациента передать им денежные средства в сумме свыше 300 тыс. руб. якобы на нужды медицинского учреждения. В защиту интересов потерпевших прокурор предъявил исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший министр здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева была задержана 30 ноября 2020 года. Предварительно установлено, что экс-глава минздрава вместе со своим сыном и другими заинтересованными лицами путем обмана похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн рублей.

Читайте также: Экс-министру здравоохранения Приангарья продлили арест