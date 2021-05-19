Тбилиси, , 08:30 — REGNUM Итоги выборов в парламент Грузии проверят в прямом эфире. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 18 мая заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе на брифинге.

Он возглавляет парламентскую комиссию по расследованию обвинений в том, что выборы были якобы сфальсифицированы. Для пересчета голосов наймут 12 человек.

«Эти люди будут проводить пересчёт, но мы будем присутствовать, осуществлять надзор и контролировать, чтобы данный процесс правильно проводился. Процесс будет транслироваться в прямом эфире, что важно для обеспечения открытости», — сказал Миканадзе.

Комиссию создали из-за многочисленных обвинений от оппозиционеров в нарушениях на выборах. Депутатам оппозиционных партий предложили принять участие в комиссии, но это предложение не было принято.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы».

19 апреля 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса. В нём руководство «Грузинской мечты» обязалось пойти на уступки, после чего часть партий прекратили бойкот парламента.

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