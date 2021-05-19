Буэнос-Айрес, , 08:22 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 35,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 35 543 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 3 371 508.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 745 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 71 771.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 344 111 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 2 094 042 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 28 680 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.