Пермь, , 08:20 — REGNUM Пермский край разработал официальный Дельфийский десерт, который станет одним из символов мероприятия. XX молодёжные Дельфийские игры России пройдут в Перми с 21 по 26 мая, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Десерт состоит из тонкого молочного бисквита, шоколадного мусса с ароматом ванили из белого шоколада и сыра маскарпоне и компоте из клубники. Пермские кондитеры специально разработали рецептуру сладкого символа, а также четыре различных варианта его подачи, каждый из которых отражает уникальный вкус блюда и позволяет раскрыться его компонентам.

Напомним, в 2021 году Дельфийские игры России пройдут в Перми. В состязаниях в различных областях искусства примут участие более 2 тыс. человек. В состав жюри конкурса входят около 100 видных деятелей искусств. Уже сформирован волонтерский корпус из 350 человек, которые окажут помощь при проведении масштабного мероприятия.

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