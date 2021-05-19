Москва, , 08:22 — REGNUM В пункт приёма граждан Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе за помощью в поиске пропавших без вести участников конфликта и решении других вопросов обратилось более 3,6 тыс. человек. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«До сих пор самыми острыми проблемами остаются поиск пропавших без вести, возврат имущества и вопросы беженцев. Также к нам обращаются по различным вопросам. В частности, сегодня было обращение ветеранов афганской войны по поводу выплат — что у них пока не получается получить полагающиеся им выплаты. Мы приняли обращение и пытаемся оказать им помощь», — приводятся в сообщении слова представителя Центра гуманитарного реагирования Дмитрия Серова.

Отмечается, что из более 3600 обращений за помощью, более 800 поступило по телефону «горячей линии». Все обращения фиксируются, заносятся в базу данных и передаются в совместные поисковые группы, которые работают во взаимодействии с представителями Международного комитета Красного Креста, азербайджанской и армянской сторон.

глава администрации Гадрутского района Артур Багдасарян «Я хочу сказать спасибо миротворческим силам, которые находятся в Карабахе. Сделали много работы — ведутся поисковые работы, поставили посты, чтобы в Карабахе было безопасно и чтобы люди чувствовали, что они защищены от военных конфликтов»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нагорном Карабахе военнослужащие российского миротворческого контингента доставили в отдалённые населённые пункты Аскеранского района Ханадзах и Птрецик гуманитарную помощь, предоставленную российскими общественными организациями и благотворительными фондами.

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