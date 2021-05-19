Красноярск, , 08:18 — REGNUM За первые три месяца 2021 года в Красноярском крае умерли 10 867 человек, что на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Рождаемость за тот же период также выросла, но лишь на 0,3% — всего родилось 7037 детей. В связи с этим в регионе сложилась естественная убыль населения, которая составила 3830 человек.

«В Российской Федерации рождаемость снизилась на 0,4%, по регионам Сибирского федерального округа — на 0,2%. Смертность по стране выросла на 26,9%, в регионах Сибири — на 20,1%», — добавили в службе статистики.