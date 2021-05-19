Нур-Султан, , 08:18 — REGNUM В Тайыншинском, Акжарском и Уалихановском районах Северо-Казахстанской области поднялась пыльная буря. Об этом заявила заместитель директора регионального филиала «Казгидромет» Наталия Левина, сообщает «Казинформ».

По её словам, 18 мая буря возникла из-за смены воздушных масс после длительной засушливой погоды. В Тайыншинском районе зафиксирован порыв ветра 33 метра в секунду. В ближайших районах скорость ветра превышала 20 метров в секунду.

В этот же день в некоторых районах наблюдался крупный град. «Идут холодные северо-восточные потоки. С резким температурным перепадом и прохождением атмосферных фронтов и связаны эти явления погоды», — пояснила Левина.

На 19−20 мая в Северо-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются гроза, шквалистый ветер и град.