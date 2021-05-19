Уфа, , 08:20 — REGNUM Две солнечные электростанции планируют запустить в работу в 2022 году в Башкирии. Об этом 19 мая сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, электростанции строятся в Гафурийском районе и Агидели. По результатам прошлого года Башкирия стала пятой в России по количеству работающих и планируемых солнечных электростанций. При этом руководство республики поставило задачу по укреплению лидерских позиции в этой сфере, ведь это способствует расширению возможности региона по привлечения инвесторов и реализации проектов, в том числе и на отдалённых территориях.

Хабиров отметил, что в республике в настоящий момент работают пять солнечных электростанций суммарной мощностью 69 МВт, что составляет 1,2% от общей установленной мощности всей энергосистемы Башкирии.

«Это Бурибаевская СЭС в Хайбуллинском районе, Бугульчанская СЭС в Куюргазинском районе, Исянгуловская СЭС в Зианчуринском районе и Бурзянская СЭС. Их общая мощность — 44 МВт», — сообщил он.

Глава региона также напомнил, что в прошлом году начала работать Стерлибашевская СЭС мощностью 25 МВт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на строительство Стерлибашевской СЭС в Башкирии было направлено 3,4 млрд рублей.