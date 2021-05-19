Тюмень, , 08:25 — REGNUM Для контроля работ по тушению лесных пожаров в Тюменскую область прибыл первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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«Первый заместитель чрезвычайного ведомства Александр Чуприян прибыл в Тюменскую область для координации действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и контроля за принимаемыми мерами по тушению природных пожаров», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в пресс-службе отметили, что в область направлена дополнительная группировка спасателей. В регион прибудет 230 спасателей и 30 единиц специальной техники из Пермского края, Курганской и Свердловской областей, Уральского учебного спасательного центра МЧС России и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из Курганской области в Тюменскую отправился сводный отряд пожарных и спасателей для оказания помощи в ликвидации природных пожаров.