Киев, , 08:19 — REGNUM Бывший украинский судья Николай Чаус обвинил всех в манипуляциях вокруг истории с его «похищением». Об этом он написал 18 мая в своём телеграм-канале.

«Все пытаются манипулировать моей ситуацией! Даже «мои» адвокаты, о которых я слышу впервые! Но всему свое время», — сказано в сообщении.

Чаус отметил, что «настроен решительно», а также призвал свою жену отказаться от комментариев и необдуманных поступков.

По словам экс-судьи, телеграм-канал — это единственный способ донести весть о том, что у него всё хорошо.

Напомним, ранее Николая Чауса якобы похитили неизвестные с территории Молдавии. Местные правоохранители не исключают, что в этом могут быть замешаны украинские спецслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, «похищенный» экс-судья внезапно создал телеграм-канал и опубликовал в нём видеообращение. Он заявил, что с ним всё в порядке и что его никто не похищал.

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