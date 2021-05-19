Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по нефти 18 мая завершились снижением. Цена на нефть марки Brent упала на 1,55%, до $68,46, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Покупатели не смогли закрепиться выше психологического уровня $70, начав фиксировать прибыль от длинных позиций. Цена обвалилась на 4%, до $67,25.

Спекулянты, которые находились вне рынка, выкупили падение, подняв цену до $68,85.

Триггером для падения цен стала новость о переговорах по ядерной сделке с Ираном.

Блумберг сообщил, что в ходе переговоров достигнут значительный прогресс по заключению соглашения между Ираном и США.

Инвесторы посчитали, что на рынок польётся иранская нефть, и стали продавать фьючерсы.

В начале европейской сессии поддержку ценам оказали ожидания восстановления спроса после ослабления ограничений Европы и США. Обеспокоенность вызывает только распространение коронавируса в Азии.

Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на 0,62 млн баррелей за прошлую неделю. Запасы бензина сократились на 2,8 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 2,6 млн баррелей.

19 мая выйдет отчет минэнерго США. По прогнозам, ожидается снижение запасов сырой нефти на 2,9 млн баррелей.

Сегодня, 19 мая, на торгах в Азии нефть стоит $67,89. В центре внимания участников рынка протокол последнего заседания ФРС США.

Он должен внести дополнительную ясность в перспективы денежно-кредитной политики и взгляды на инфляцию. Будем ждать выхода протоколов и продолжения роста выше $70 за баррель.

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