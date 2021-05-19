Улан-Удэ, , 08:12 — REGNUM В Бурятии вынесли приговор 20-летнему молодому человеку, которого обвиняли в приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

С ноября 2018 года после систематических просмотров в сети новостей и видео о массовых убийствах людей в учебных заведениях, обвиняемый решил совершить то же самое в местном техникуме. В течение следующего года он при помощи интернета изготовил не менее 15 взрывных устройств. В ходе испытаний он подорвал нежилой сельский дом.

Юноша купил противогаз, пневматический пистолет, военную экипировку и дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств. Чтобы получить доступ в учебное заведение, он попытался поступить в него. Однако бойню удалось предотвратить сотрудникам МВД и ФСБ при помощи местного жителя.

«Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 15 тыс. рублей с отбыванием в колонии строгого режима», — отметили в управлении.

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